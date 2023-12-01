شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: اشتباكات مع جنود الاحتلال بمحيط مستشفى الرنتيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية، منذ قليل عن وقوع أشتباكات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بمحيط مستشفى الرنتيسى بقطاع غزة، وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.