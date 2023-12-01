شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتونس لـ أ ش أ: صورة حضارية تسود عملية التصويت فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر بتونس السفير إيهاب فهمي، حسن سير عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الجمعة، منوها بالصورة الحضارية، التي تسود تلك العملية.

وكان السفير المصري في استقبال الناخبين باللجنة الفرعية للانتخابات؛ للتأكد من توفير التسهيلات، لمن يحق لهم المشاركة والإجابة على أي استفسار من أعضاء الجالية المصرية.

وعبر السفير إيهاب فهمي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن سعادته بـ"الأجواء المفعمة بالروح الوطنية والصورة الحضارية"، التي قدمها أعضاء الجالية المصرية بتونس، عبر ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني بالإدلاء بأصواتهم، مصطحبين أبنائهم خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الهام في بناء مستقبلهم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: المرشح عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، ومن هم دون 18 عاماً، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.