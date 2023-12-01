دورة تدريبية في مجالي مكافحة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان بأكاديمية الشرطة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استضافت وزارة الداخلية ممثلةً في مركز بحوث الشرطة" بأكاديمية الشرطة دورة تدريبية في مجالي (مكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية.

وتضمن البرنامج العديد من المحاور من بينها (الإطار العام والقانوني لمكافحة العنف ضد المرأة - خصائص العنف ضد المرأة - إجراءات وتحديات التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة - تقييم المخاطر لحماية ضحايا العنف ضد المرأة - الإطار التشريعى لجرائم الآداب العامة وإفساد الأخلاق في قانون العقوبات المصري).

ويعكس تنظيم هذه الدورة، والتي تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية في هذا المجال الحرص الدائم لوزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية لاسيما المعنيين بملف (مُكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان).