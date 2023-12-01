العثور على جثة شخص مشنوقا داخل منزل بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شخص مشنوقا داخل منزل بمنطقة دار السلام جنوب القاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة ش شهر نوفمبر

رطة النجدة بالعثور على جثة شخص مشنوقا.

وجه رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص أن الجثة لشخص يدعى "سامي.ح." يتدلى من حبل مثبت بالسقف يرتدي ملابسه كاملة ورجحت التحريات تخلصه من حياته.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.