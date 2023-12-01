لجنة الموالح تقرر تقديم موعد بدء الموسم التصديري للبرتقال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قرر رئيس لجنة الموالح، تقديم موعد بدء الموسم التصديري للبرتقال وذلك في ضوء المستجدات التي طرأت نتيجة الظروف المناخية التي مرت بها البلاد خلال الأسبوعين الآخيرين والتي ساعدت على سرعة نضج الثمار بالدرجة التي نري معها أنه من الصالح العام لجميع المصدرين تقديم موعد بدء الموسم ليصبح يوم 5 ديسمبر على أن يبدأ دخول الخام لمحطات التعبئة اعتباراً من الغد.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها بتاريخ 13 نوفمبر الماضي، تحديد موعد بدء المـوسـم التصـديري للبرتقال 2023/2024، وفق ما هو متبع قبل بداية أي موسم بهدف الحفاظ علي سمعة وجودة الثمار المصدرة، تم التوافق على أن بداية الموسم التصديري للبرتقال اعتبارًا من 15 ديسمبر الجاري على أن يسمح بدخول الخام لمحطات التعبئة للتجهيز بدءاً من 10 ديسمبر.

يذكر أن عدد من مصدري الموالح المصرية، طالبوا الحكومة بالتراجع عن قرار تأخير تصدير البرتقال المصري بداية من 15 ديسمبر المقبل، وأن يبدأ التصدير كما هو معتاد سنويًا في الأول من ديسمبر.

وقال أحمد أبو النيل أحمد مصدري الموالح، إن قرر التأخير لمدة 15 يومًا سيضيع موسم الكريسمس في أوروبا وروسيا أكبر مستورد للموالح المصرية وكذلك عدد من الدول العربية، مؤكدًا أن بعض أصناف البرتقال المصري ستتعرض للتلف لو انتظرت الثمار على الأشجار حتى 15 ديسمبر مثل الصنف البلدي.

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