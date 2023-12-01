شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية فى النمسا يحرصون على التصويت رغم البرد القارس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية فى النمسا، على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وذلك تزامنا مع أول أيام التصويت لانتخابات الرئاسة بالخارج.

وحرص السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، والقنصل العام محمد البحيرى، على تقديم كافة التسهيلات؛ لتشجيع أبناء الجالية المصرية على الإدلاء بأصواتهم.



الجالية المصرية فى النمسا يرفعون علم مصر

ومن المتوقع أن يزداد الإقبال على عملية التصويت خلال اليومين المقبلين "عطلة نهاية الأسبوع في النمسا".

وبالرغم من سوء الأحوال الجوية وهطول الثلوج بغزارة حرص عدد من أبناء الجالية على الحضور والإدلاء بأصواتهم.



الجالية المصرية فى النمسا رافعن أعلام مصر

وسبق التصويت فترة من المؤتمرات التشجيعية التى نظمها أبناء الجالية في كيانات وروابط مختلفة في مقدمتها النادي المصري في فيينا واتحاد المصريين في ليوبن، والتي عكست رغبة قطاع كبير في المشاركة والإدلاء بأصواتها، لدعم التجربة الديمقراطية وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في مصر.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

أبناء الجالية المصرية فى النمسا



الجالية المصرية فى النمسا يرفعون أعلام مصر