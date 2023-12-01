شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن أسفها لكسر الهدنة فى غزة وتتطلع لتمديدها وإدخال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت مصر عن أسفها لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة فى غزة، وتتطلع لتمديدها لمواجهة الكارثة الإنسانية في القطاع. وتتواصل مصر مع كافة الشركاء للعودة إلى الهدنة الإنسانية في أسرع وقت، وتواصل كذلك مساعيها بالتنسيق مع الشركاء من أجل تثبيت الهدنة الإنسانية في القطاع. وتكثف مصر جهودها لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

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