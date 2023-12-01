شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: الاحتلال يشن هجماته على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تواصل شن حرب الإبادة الجماعية والتهجير بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن هجماته على مناطق غزة بأنحائها كافة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة توفر غطاء للاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم في قطاع غزة.

وتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء الخليج 365 للهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.