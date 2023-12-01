شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد أبناء الجالية المصرية بهولندا للتصويت فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أبناء الجالية المصرية بهولندا على التوجه إلى السفارة المصرية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وذلك تزامنا مع أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج .

يأتى ذلك تزامنا مع بدء التصويت بمقر السفارة المصرية فى هولندا، حيث توافد أعداد ملحوظة من الحالية تقدمتهم سحر رمزى منسقة حملة مواطن بهولندا.



تصويت المصريين فى هولندا