شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصويت اليوم الأول للانتخابات بالخارج فى 29 لجنة واستمرار 108 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة عمليات الهيئة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج: بانتهاء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالخارج فى 29 لجنة بينما جار التصويت فى 108 لجان.

وأكد خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، أن اللجنة الانتخابية فى جنوب السودان ستغلق فى الساعة 6 مساء كما ستغلق لجنة سيراليون فى 8 مساء بتوقيتهما نظرا لظروف الحرب وحظر التجوال.

وأكد السفراء أنهم قاموا بافتتاح اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحا للإدلاء بأصوات المصريين بالخارج دون أى مشاكل.

وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل فتح لجنة لوس انجلوس فى التاسعة صباحا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية "فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة"، وانطلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.

يشار إلى أن الساعة السابعة مساء اليوم بالقاهرة تعنى وفق فارق التوقيت الساعة 9 صباح اليوم الجمعة فى نيوزيلندا وهو الموعد المقرر لبدء التصويت فى الخارج.

وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابى وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وذلك وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وبدأت نيوزلاندا عملية التصويت فى العاشرة من مساء أمس الخميس، طبقًا لفرق التوقيت بينها وبين مصر فستكون أول دولة يتم التصويت بها، بينما يبدأ التصويت فى اخر لجنة انتخابية بالخارج فى لوس أنجلوس.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر فى 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وذلك وفقا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وجاءت كالتالي:

*يقوم الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية.

* إثبات الشخصية عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

*حول بطاقة الرقم القومى غير السارية، لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته فى انتخابات المصريين فى الخارج، ويشترط سريان جواز السفر

*لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عاما

*من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت فى هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

*حال الإدلاء بالصوت فى إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه فى مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء فى الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر فى عدد 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصرى مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلى بصوته فى العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى.