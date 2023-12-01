شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب أول أيام تصويت المصريين بالخارج في الإمارات وسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت عملية تصويت المصريين في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 في الإمارات وسلطنة عمان، حسبما ذكرت فضائية اكسترا نيوز.

يُشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.