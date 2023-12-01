شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد أبناء الجالية المصرية فى جدة للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك العشرات من أبناء الجالية المصرية فى مدينة جدة بالسعودية، فى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في أول أيام التصويت لأبناء المصريين فى الخارج والذى يستمر حتى الأحد.

وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



مواطنة مصرية تحمل صورة الرئيس السيسى فى جدة

الجالية المصرية بجدة

الجالية المصرية فى جدة



تصويت المصريين فى جدة



مواطن مصرى يحمل صورة الرئيس السيسى فى جدة