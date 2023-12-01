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فنانون يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة بالخارج .. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أدلى عدد من نجوم الفن بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالرياض في المملكة العربية والتى انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك بمقر البعثة الدبلوماسية بالسعودية.

 


فنانون يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة بالخارج

ومن الفنانين الذين شاركوا فى التصويت بانتخابات الرئاسة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، الفنان أشرف عبد الباقى والفنانة آيتن عامر، والمخرجة بتول عرفة ودياب وميريهان حسين ومصطفى أبو سريع، وذلك بحضور السفير طارق المليجى قنصل عام مصر فى الرياض.

 

كما أدلى الفنان القدير أحمد بدير  بصوته في الانتخابات الرئاسية، أثناء تواجده في لبنان، في أول أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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