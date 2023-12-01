حسام موافي يوضح أهمية إجراء المسح الذري لتشخيص هذا المرض -(فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شدد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أهمية الذهاب للطبيب حالة الشعور بوجود ألم في الجانب الأيمن أو الأيسر.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن إجراء المسح الذري يعد أفضل خيار لمعرفة أسباب الآلام في أحد الجانبين.

وتابع: المسح الذري الذي يتم إجرائه على الجسم سيكون كاشف بصورة تامة لكل الألام التي يعاني منها المريض.

وأوضح موافي، أن الطبيب المختص هو الذي يحدد العمر البيولوجي للمريض، وبناء عليه يتم تحديد الأدوية والجرعات التي يأخذها تجنبا لحدوث أي مضاعفات.