"كامل الوزير": مصر تقوم بالتطوير الشامل لجميع الموانئ.. وتأهيل وتدريب العمالة بالنقل البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل،اجتماعًا موسعا مع كليمنس شانج، رئيس مجلس إدارة شركة هاتشيسون العالمية، بحضور السفير شريف كامل، سفير مصر في لندن؛ لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل البحري .

جاء ذلك، وفق بيان الوزارة الجمعة، في مستهل زيارته للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات.

وأشاد وزير النقل، في بداية اللقاء، بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجال النقل البحري.

وأوضح كامل الوزير، أن مصر تقوم بالتطوير الشامل لجميع الموانئ المصرية، وأنه يوجد في مصر 55 ميناء بحري «18 ميناء تجاري و37 ميناء تخصصي»، وأنه يتم العمل على تطوير صناعة النقل البحري واللوجيستيات بتطوير الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية والربط بينهم وبين مناطق الإنتاج عبر شبكات من وسائل النقل الحديثة «شبكة القطار الكهربائي السريع ».

وأشار وزير النقل، إلى أن مصر قوة بشرية كبيرة، ويتم تأهيل وتدريب العمالة الهندسية والفنية المتخصصة في مجال صناعة النقل البحري، ومصر تمتلك أراضي زراعية وحاصلات زراعية متنوعة يتم تصديرها للخارج؛ مما يساهم في رواج في الموانئ وزيادة التصدير للخارج.

ولفت إلى أن تطوير منظومة الصناعة الثقيلة في مصر بتوافر صناعات الحديد والصلب والرخام، وتوافر صناعات الأدوية والملابس وغيرها من الصناعات، مؤكدًا أن مصر تشهد تطور كبير في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعية التي تعتمد على الهيدروجين الأخضر، وقامت مصر بتصدير شحنة هيدروجين مؤخرًا إلى الخارج، مشيرًا إلى أن شركة ديمي البلجيكية جاري التعاون معها بشأن إنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية بجرجوب، إلى جانب التطوير الشامل لميناء جرجوب بحيث يتوافر فيه محطات حاويات وبضائع عامة وصب سائل، ضمن المنطقة الاقتصادية المتكاملة بجرجوب .

ومن جانبه، أشار رئيس شركة هاتشيسون العالمية، إلى الاهتمام الكبير لهاتشيسون للتعاون مع الجانب المصري مجال الهيدروجين الأخضر، وهو ما رحب به وزير النقل، وأكد على الاستعداد التام من الجانب المصـرى؛ للانطلاق في التعاون في هذا المجال الهام، مشيرًا إلى أن إمكانية تكرار نموذج التعاون مع ديمي في مجال الهيدروجين الأخضر؛ لانطلاق التعاون مع هاتشيسون العالمية في هذا المجال ..

وتم خلال الاجتماع، متابعة آخر المستجدات الخاصة بـ أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة «محطة حاويات هاتشيسون»، والتي تم تسليمها يوليو 2023 لهاتشيسون أكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA وفقًا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، في إطار توجيهات الرئيس بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأكد وزير النقل على ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف ١٠٠ على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا مثلما حدث في

محطة السخنة وذلك لسرعة الإنجاز خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحطة مشيرا الى أن الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

وأشار وزير النقل، إلى ان هذا التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.