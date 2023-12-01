تفاصيل سقوط شبكة دعارة تضم 8 فتيات تقودها راقصة في المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع الراقصة "قشطة" و8 فتيات، في اتهامهن بممارسة الفسق والفجور داخل كباريه بمنطقة العجوزة مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمات في الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كشفت التحريات ملابسات الجريمة كاملة، حيث تبين أن "قشطة" اتخذت الرقص داخل الملاهي الليلية ستار لجرائمها في ممارسة الرذيلة، وذلك لإخفاء حقيقة نشاطها في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تحددها حسب كل راغب متعة حرام وحسب جنسيته مصري أو عربي.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية على تشكيل شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، تديره راقصة تدعى قشطة داخل كباريه بمنطقة العجوزة مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن 8 سيدات تقودهن راقصة تدعي قشطة كونّ شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل كبارية، بمنطقة العجوزة بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهن وبمواجهة المتهمات اعترفن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بهدف جني المال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهن.