تفاصيل سقوط راقصة الجيزة.. بتهمة ارتداء بدلة رقص فاضحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل التحقيقات مع راقصة تدعى "جميلة" قبل أن تأمر بحجزها على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، لاتهامها بالرقص بدون تصريح.

وألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية القبض على الراقصة داخل ملهى ليلي بأحد مولات الجيزة أثناء الرقص ببدلة عارية، وتبين من التحريات تعمد الراقصة أداء رقصات استعراضية خلال الفترة الأخيرة لإثارة الغرائز مرتدية بدل رقص شرقى عارية تُظهر مناطق حساسة من جسدها.

ووردت معلومات إلى مباحث الآداب بأن الراقصة تمارس الرقص داخل كباريه دون تصريح، وعلى الفور ألقت القبض عليها، وتحرر المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.