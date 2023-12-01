خطفوه وهتكوا عرضه من أجل الكنز المزعوم.. ماذا فعلت "عصابة عبودة" مع تاجر السيارات في الصف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

لم يهدأ عقل "عبودة" عن التفكير في كيفية الحصول على "الملايين" التي بحوزة تاجر سيارات عقب بيعه قطعه أثرية، في منطقة الصف، لجأ لـ10 أشخاص في تنفيذ مخطط شيطاني مثلما شاهده في الأعمال الدرامية، لكن النهاية جاءت غير متوقعة، فماذا حدث مع تاجر سيارات الصف؟.

المجني عليه "ع."، (55 سنة، تاجر سيارات)، قال في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان يستقل سيارته اعترضه عدد من الأشخاص وإجباره على التوقف، متمكنين من اقتياده عنوة إلى منزل المتهمين الأول والثاني، وذلك أثناء إحراز المتهم الأول لسلاحًا ناريًا "بندقية آلية".

وأوضح تاجر السيارات في أقواله أن المتهمين الـ11 حسروا ملابسه عنه تمامًا، وتعدوا عليه بالضرب والصعق مستخدمين "أسلاك وسلاسل حديدية" محدثين إصاباته لإجباره على تسليمهم مبالغ مالية إثر اعتقادهم باضطلاعه في الاتجار في الآثار وتحصله على مبلغ مالي باهظ جراء ذلك ودام احتجازه لأكثر من 5 أشهر، إلى أن أطلق سراحه بمعرفة مجري التحريات.

المتهمون في القضية هم: "محمد. س"، (35 سنة، والشهير بعبودة)، و"حازم س."، (43 سنة، عاطل)، و"عماد ا."، و"رضا م."، و"وليد ا."، و"عمرو ا."، و"رجب س."، و"رضا ع."، و"توفيق ع."، و"عبد النبي ر."، و"محمد ه.".

وأمرت النيابة العامة بالجيزة، بإحالة 11 شخصا إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهمة خطف شخص وهتك عرضه بالصف، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 8405 لسنة 2018 جنايات الصف.

النيابة العامة وجهت للمتهمين، تهمة احتجاز تاجر سيارات تحت التهديد بأن اقتادوه عنوة تحت تهديد السلاح الناري "بندقية آلية" إلى منزل المتهمين الأول والثاني وكبلوا يداه وقدماه بأدوات "سلاسل حديدية" متمكنين من شل حركته ودام احتجازه لبضعة أشهر؛ وكان القبض والحجز مصحوبًا بتعذيبات بدنية أوقعوها بالمجني عليه إثر تناوب المتهمين على تعذيبه ضربًا وصعقًا مستخدمين أدوات "أسلاك كهربائية" محدثين ما به من إصابات إثر توهمهم بقيامه ببيع قطع أثرية وتحصله على مبالغ مالية طائلة جراء ذلك.

كما وجهت للمتهمين تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد وحصروا عنه ملابسه استطالت يدهم مواضع عفته عبثا، كما أحرزوا بغير ترخيص ذخائر، مما تستعمل على السلاح الناري حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص أسلاك كهربائية وسلاسل حديدية.