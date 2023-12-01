شكرا لقرائتكم خبر عن عمر هاشم للرئيس السيسي خلال مؤتمر الأشراف: "سِر على بركة الله ونحن خلفك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء إن القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مؤسس مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة هي من اختيار المولى عز وجل.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له مكانة عظيمة في قلوبنا جميعا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف مع أهل غزة، ونقول له:" قف وسِر على بركة الله، ونحن خلفك".

من جانبه وجه الداعية الشيخ جابر بغدادي، الشكر والتقدير لنقيب الأشراف السيد محمود الشريف، وأشراف مصر والعالم، لموقفهم الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأكد بغدادي خلال كلمته بمؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، أن العديد كانوا يتوعدون بمحبة آل البيت وجاء الرئيس السيسي المحب لآل بيت رسول الله بالاهتمام بمساجد آل البيت فنحن نقول نعم سيادة الرئيس.

وأضاف:"شهدنا موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن مصر القومي والمساندة التامة لشعب فلسطين وتقديم الدعم والمساعدات للشعب الصامد والدخول في مفاوضات مع الدول الكبرى من أجل الهدنة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وهتف الحاضرين خلال كلمة بغدادي للرئيس السيسي مؤكدين دعمهم للرئيس في مواقفه السياسية التي تحافظ على أمن مصر القومي.

من جانبه قال الدكتور أحمد البصيلي الأستاذ بجامعة الأزهر، إن مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد لدعم رئيس أحبّ الله ورسوله، وأعاد تطوير أضرحة آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأضاف خلال مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، الجمعة، أن مصر هي البقعة المباركة، ونحن في هذا المؤتمر نتكلم عن سياسة وطنية، ولا ننتمي لأحزاب وإنما ننتمني عن بلد أحبه رسول الله.

وأشار إلى أن آل بيت رسول اختاروا مصر كي تكون وطنا لهم، وردد هتافات "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر"، وردد خلفه جميع الحاضرين.