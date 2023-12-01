شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير من بيروت: الانتخابات الرئاسية الحالية امتداد لثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد بدير، إن الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية ماهي إلا امتداد لثورة 30 يونيو، موضحا أنه يجب على جميع المصريين في الداخل والخارج الذهاب للانتخابات من أجل حماية مصر من المؤامرات التي تمر بها حاليًا.

وأكد الفنان أحمد بدير، خلال حواره لكاميرا فضائية إكسترا نيوز، أنه حرص كل الحرص على الذهاب إلى القنصلية المصرية في بيروت بدولة لبنان من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات في الدقائق الأولى من انطلاق هذا العرس المصري الوطني.

ويتواجد الفنان أحمد بدير في الخارج لتصوير أحد الأعمال الفنية، يأتي ذلك بعدما انتشرت أخبار تفيد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وقد خرج لينفي الأمر ويؤكد أنه بصحة جيدة.