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شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بسفارة مصر بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ قليل اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، بمقر السفارة المصرية بالمغرب ، في تمام الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لمدينة الرباط.
وقد بدأت الجالية المصرية بالمغرب صباح اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وذلك باللجنة الفرعية بسفارة مصر بالرباط.
المصريون فى المغرب
وفتح مركزا الاقتراع في المغرب أبوابه أمام الناخبين في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي للمغرب واستمر التصويت حتى الساعة 9 مساء من اليوم ، فيما يستمر لمدة 3 أيام بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما هيأت السفارة المصرية بالمغرب كافة وسائل التأمين داخل مقرها ومركز الاقتراع للناخبين.
واتخذت البعثة الدبلوماسية المصرية بالمغرب كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل على الناخبين المصريين خلال فترة التصويت على مدار 3 أيام، بجانب كافة الأدوات من أجل خروج الانتخابات بالشكل اللائق بالحدث الانتخابي.
وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.
وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .
واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.
وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.
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