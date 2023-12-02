شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بسفارة مصر بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ قليل اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، بمقر السفارة المصرية بالمغرب ، في تمام الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لمدينة الرباط.

وقد بدأت الجالية المصرية بالمغرب صباح اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وذلك باللجنة الفرعية بسفارة مصر بالرباط.



المصريون فى المغرب

وفتح مركزا الاقتراع في المغرب أبوابه أمام الناخبين في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي للمغرب واستمر التصويت حتى الساعة 9 مساء من اليوم ، فيما يستمر لمدة 3 أيام بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما هيأت السفارة المصرية بالمغرب كافة وسائل التأمين داخل مقرها ومركز الاقتراع للناخبين.

واتخذت البعثة الدبلوماسية المصرية بالمغرب كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل على الناخبين المصريين خلال فترة التصويت على مدار 3 أيام، بجانب كافة الأدوات من أجل خروج الانتخابات بالشكل اللائق بالحدث الانتخابي.