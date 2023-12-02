شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى أوتاوا: المصريون حريصون على المشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير مصر لدى كندا، أحمد حافظ، اليوم الجمعة، إن المصريين فى كندا حريصون على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية 2024، بالرغم من المسافات الكبيرة التى تفصل المدن والمقاطعات الكندية عن بعضها.

وفى تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الشرق الأوسط أثناء العملية الإنتخابية، قال السفير المصري: "بدأت بالفعل العملية الانتخابية لدينا هنا فى كندا، فى كل من مقر اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية فى العاصمة أوتاوا وكذلك القنصلية العامة فى مدينة مونتريال." وأضاف "المقر الانتخابى بدأ فى العمل بالفعل الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلى ومستمرون إلى التاسعة مساء.. وذلك على مدار الأيام الثلاثة لانتخابات المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024".

وأكد السفير أحمد حافظ أنه على الرغم من ان اليوم الجمعة هو يوم عمل فى كندا، إلا أن السفارة شهدت بالفعل إقبال عدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على الوصول مبكرا، انتظاراً لفتح المقر الانتخابى بالسفارة للإدلاء بأصواتهم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك تواجد كبير من الناخبين المصريين يومى غد السبت وبعد غد الأحد، وهما يوما عطلة نهاية الأسبوع فى كندا، من أجل المشاركة بصوتهم فى الانتخابات.

وقال حافظ: "أود أن أقول أن الكثير من المصريين هنا… ومع بُعد المسافات الكبيرة بين المقاطعات الكندية .. نعلم جيداً حرصهم على القدوم للتصويت وممارسة حقهم الدستوري".

كما أكد السفير سلاسة وانتظام العمل فى اللجنة الفرعية فى أوتاوا، بجانب عملية التصويت، مشيرا إلى أنه من خلال التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتيسيراً على المواطنين بالخارج، فإن الإدلاء بصوت أى مواطن يكون من خلال بطاقة الرقم القومى سواء كانت سارية أو منتهية، فضلاً عن جواز السفر الساري، كما يمكن لأى مصرى الإدلاء بصوته فى الإنتخابات سواء كان مقيماً بكندا، أو حتى زائرًا.

ومن المهم أن نشير إلى أن السفارة فى اوتاوا والقنصلية العامة فى مونتريال هما ضمن الكثير من اللجان الفرعية الموزعة بالبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج فى أنحاء مختلفة من العالم.

ويصوت المصريون المقيمون فى الخارج على انتخابات الرئاسة 2024 فى أول ثلاثة أيام من شهر ديسمبر، وتجرى فى الداخل خلال أيام 10، 11، 12 من الشهر ذاته، فى حين يذكر أنه فى آخر انتخابات رئاسية عقدت عام 2018، شارك 24.3 مليون ناخب من إجمالى 59.1 مليون مواطن لهم حق التصويت بنسبة مشاركة بلغت 41.05%، وتصدرت المشاركة محافظة الوادى الجديد بنسبة 58.76%.

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته فى الانتخاب إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وخلال اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج، شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

ومساء الجمعة، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية، للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية سابقة، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.