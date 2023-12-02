شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأستراليا: هناك رغبة لدى المصريين في المشاركة بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمود زايد سفير مصر بأستراليا إن هناك رغبة لدى المصريين في أستراليا في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف السفير محمود زايد خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه لمسنا وجود حماس واهتمام لدى أبناء الجالية المصرية بما يحدث في مصر.

وتابع سفير مصر بأستراليا أنه لدينا 3 لجان انتخابية في أستراليا لاستقبال أبناء الجالية المصرية.