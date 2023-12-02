شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 8 معلومات عن ترخيص مزاولة مهنة التدريس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بترخيص مزاولة مهنة التدريس:
1- الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم طرح صيغة لمشروع خاص بتراخيص مزاولة مهنة التدريس، وتم التوافق عليها بعد إجراء تعديلات طفيفة.
2- يهدف لمنع غير المؤهلين تربويا من التعامل مع الطلاب وامتهان التعليم.
3- تُمنح رخصة مزاولة المهنة شريطة اجتياز عدة اختبارات فى مجالات متعددة.
4- طالبت نقابة المعلمين بأن تكون هى الجهة المختصة بمنح رخصة مزاولة المهنة، أسوة بالنقابات الأخرى مثل الأطباء والمهندسين.
5- بعد تطبيق المشروع سيُمنع أى شخص من مزاولة مهنة التدريس دون حصوله على ترخيص من النقابة.
6- رخصة مزاولة المهنة تهدف إلى انتقاء أفضل المعلمين بغرض توفير المعلم الكفء.
7- المقترح عند إقراره سيتم تطبيقه على الدفعات الجديدة فقط، دون الأعضاء القدامى بالنقابة.
8- لائحة مزاولة المهنة ستحدد فترة صلاحية الترخيص، ليتم تجديده سواء كل 5 أو 10 سنوات.
كانت النقابة العامة للمهن التعليمية قد بدأت الاستعداد لإطلاق ترخيص مزاولة مهنة التدريس، حيث يتم تجديد كارنية العضوية بالنقابة كل 5 سنوات بداية من العام الجارى.
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