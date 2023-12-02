شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة للحصول على 5 خدمات لمياه الشرب بالجيزة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، العديد من الخدمات للمواطنين، منها خدمة (توصيل خدمة بصفة مؤقتة - توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) أول مرة - تركيب عداد بدل فاقد - نقل ملكية الاشتراك والعداد)، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية.

توصيل خدمة بصفة مؤقتة (وصلة إنشائية)

-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

-بطاقة الرقم القومي العميل.

-الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي للموقع.

-موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل

-سند الحيازة أو الملكية.

-إيصال مياه من أقرب جار.

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي.

-أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

توصيل خدمة مياه الشرب و الصرف الصحي (بعداد رئيسي) أول مرة (نشاط منزلي)

-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

-موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

-سند الحيازة او الملكية.

-إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (ان وجد).

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي.

-الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

-الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن امكن).

-بطاقة الرقم القومي للعميل.

-إيصال مياه من أقرب جار.

-إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

-أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

تركيب عداد بدل فاقد

-طلب من العميل أو المنتفع.

-بطاقة الرقم القومي وآخر فاتورة مياه العميل.

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

-البريد الالكتروني للعميل.

غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير (تعليق الاشتراك)

-بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

-أخر فاتورة مصدرة للعميل.

-طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل .

-الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.

نقل ملكية الاشتراك و العداد

-طلب الخدمة من العميل الجديد.

-بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.

-سند الملكية أو الحيازة.

-تنازل رسمي أو توكيل موثق من العميل السابق.

-صورة أخر فاتورة على الاشتراك.

-أخر قراءه موجودة بالعداد المتنازل عنة محل الاشتراك.

-إعلام وراثة شرعي.

-تنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.