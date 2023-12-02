شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل وشكل الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لا تغيير في امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2023، 2024، مشددا على أنها ستعقد وفق العام الماضى، ووفقا لمواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة 2023، ستعقد اختبارات العام الدراسى الحالي 2024، بواقع، 30% من الأسئلة للفهم و40% من الأسئلة للتطبيق والتحليل و30% للإبداع، أي أن هناك 30% للمستويات العقلية البسيطة

وأوضحت الوزارة، أن الأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أى أن 70% من الأسئلة بكل مادة ستكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة، كما أن الأسئلة تشمل 85% اختيار من متعدد بجانب 15% مقالية فى كل مادة، كما سيتم وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة من خلال بنوك الأسئلة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحديث بيانات المعلمين الراغبين فى الترشح للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث حددت الوزارة خطوات تسجيل بيانات أعضاء هيئة التدريس إلكترونيا كالتالى:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى " مركز المعلومات".

- الدخول على أيقونة " بوابة الثانوية العامة" والضغط عليها بعد تفعيلها من قبل الوزارة.

- يجب على المعلم إدخال البريد الالكتروني و كلمة المرور ثم يضغط على تسجيل الدخول.

- بعد تسجيل البيانات يتم سحب استمارات الترشيح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024.

- تتضمن البيانات الاسم بالكامل والإدارة التابع لها والمدرسة وأيضا المديرية والرقم القومى وبيان ما إذا كان هناك عذر قانونى يمنعه من الترشح من عدمه.

وأوضحت أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم متابعته عن طريق المديريات - أسوة بالعام الماضي من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بعد توفير (اسم مستخدم / وكلمة مرور ) لكل مديرية على الموقع الالكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية واعداد المسجلين منها ، وحث كل من تنطبق علية شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم، و أن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط وذلك أسوة بالعام الماضي.

وشددت الوزارة على أنه سيتم مسألة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يقوم بتحديث بياناته على الموقع وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.