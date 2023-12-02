شكرا لقرائتكم خبر عن %91من القراء يطالبون بتكثيف القوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء هل تؤيد تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان. وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان.

نتيجة الاستطلاع

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