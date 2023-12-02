شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر فور توفير الموارد والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الزناتى، في تصريحات لـ" الخليج 365 "، أن تعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، ينهى مشكلات النقابة المتعلقة بضعف الموارد، ومن أهمها الانتظام فى صرف المعاشات دون تأخير، مشيرا إلى أن قانون النقابة مر عليه 52 عاما منذ صدوره، حتى أنه يضم مواد تشترط على العضو عضوية الاتحاد الاشتراكي الذى انتهي منذ أكثر من 50 عاماً، كما أن موارده أصبحت غير ملائمة ما يدفع صندوق معاشات المعلمين لمنطقة حرجة، تحتاج لتجاوب من مجلس النواب.
كانت قد نفت نقابة المهن التعليمية، ما يتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، من تغيير مواعيد صرف معاشات المعلمين أو تقليل عدد دفعات صرفها، وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن ما يتردد بوجود قرارات من هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، فى هذا الشأن من تعديل مواعيد المعاشات، هو عار تماما من الصحة، وحذر من الانسياق خلف الشائعات، وأن أى قرارات نقابية تخص المعلمين يتم إعلانها على الصفحة الرسمية لنقابة المهن التعليمية، مؤكدا أن جميع أعضاء هيئة مكتب النقابة، يعملون على تطوير وتحسين خدمات وامتيازات المعلمين وليس تقليلها .
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