شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية ينشر مواعيد بدء امتحانات الفصلين الدراسيين "الأول والثانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد قطاع المعاهد الازهرية علي خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023، بان يكون امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 8 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 26 يناير، وفقًا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية من قبل عن خطة المعاهد الأزهرية لبدء عام دراسي جديد.

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم السبت 28 يناير 2024، وتستمر حتى التاسع من فبراير 2024، وذلك بعد انتهاء طلاب المعاهد الأزهرية من امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر أن تكون في شهر يناير 2024، وذلك وفق خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023/2024 التي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية.

كما تم تحديد موعد بداية الفصل الدراسى الثانى للمعاهد الأزهرية حيث يستقبل طلاب المعاهد الأزهرية الفصل الدراسي الثاني في القاهرة والأقاليم المختلفة يوم السبت 11 فبراير 2024، ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الأول من يونيو، ذلك حسب ما أعلن قطاع المعاهد عن خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2024.