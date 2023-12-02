"مايسة" تصرخ داخل محكمة الأسرة: "جوزي سرق بنتي وباع عياله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

قامت" مايسة. م"، 39 سنة، ربة منزل، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها مبررة طلبها: "مدمن مخدرات.. وباع عياله وسرق دهب بنتي".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها لمصراوي قائلة: "إنها تعرفت على زوجها في المنطقة التي تسكن فيها بعدما كان يتردد على الشقة المجاورة لها للعمل بها في "أعمال النقاشة"، ومن هنا تولدت بيننا علاقة عاطفية فهو مطلق ويترك 4 أولاد مع والدتهم، وأنا أرملة ومعى بنت وتبلغ من العمر 8 سنوات، تفهمت الوضع، وحاولت التأقلم معه وبعد شهرين تزوجنا بمنزلي.

تكمل الزوجة: عشنا حياة زوجية سعيدة في البدايات حتى جلس زوجي بالمنزل سنتين لمروره بأزمة مالية وأصبحت أقوم بالعمل بالمنزل للإنفاق على مصارفنا، لكنه لم يراعى ذلك، وتغير سلوكه تماماً.

تشكو "مايسة" زوجها لمنزل أهلها قائلة: "لم أجعله يشعر بالنقص في المال وطالبته بالبحث عن عمل، حتى لاحظت أنه مدمن على المخدرات وخلال تواجده بالمنزل حضرت زوجته السابقة وشرحتلي وضع علاقتهم بأنه قام ببيع أولاده لتاجر مخدرات بالشارع وقتها لم تأمن الزوجة على أولادها مع الزوج وانفصلت، وبعدها استولى على ذهب ابنتها وباعه".

وفي النهاية لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع حملت رقم 5370 لسنة 2022، بعد شعورها باستحالة المعيشة معه، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.