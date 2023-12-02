شكرا لقرائتكم خبر عن نفس مميزات القطاع العام.. جهاز تشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن فرص عمل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

-ضباط أمن للعمل في شركة أثاث عالمية بأكتوبر : 12 ساعة.

-ضباط أمن للعمل بالشيخ زايد : 8 ساعات عمل + حافز شهري.

-ضباط أمن للعمل في مول بالشيخ زايد.

وأوضح الجهاز مميزات العمل على النحو الآتي: نفس مميزات القطاع العام - سكن - مواصلات - تأمين اجتماعي وصحي - يونفورم مجاني - فيزا كارد.

وطالب جهاز رعاية وتشغيل الشباب في محافظة الجيزة، الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 عصرًا، منوهًا إلى أنه يمكن التواصل للاستفسار عن الوظائف عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".

جديرٌ بالذكر، أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة أنشئ بالقرار رقم (3583) لسنة 1999 وهو يتبع محافظة الجيزة وله الشخصية الاعتبارية المستقلة وهو المنوط به المساهمة في خلق فرص عمل مناسبة تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة إلى جانب توفير وإتاحة الأسواق والمعارض لعرض وبيع منتجات أصحاب الحرف والصناعات اليدوية والتى تشتهر المحافظة بالعديد منها مثل السجاد اليدوي بالحرانية والعبايات التراثية بكرداسة والتمور بالواحات والمشغولات اليدوية بالبدرشين وغيرها من المنتجات اليدوية المميزة.