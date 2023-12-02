شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على الأراضى الزراعية خلال حملات فى أبو النمرس بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة حملات مكبرة لمواجهة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات عن إزالة عدد 2 متغير مكانى عبارة عن جمالون على مساحة 400م تقريبًا بناحية فرع كامل زاوية أبو مسلم، وجمالون على مساحة 500م تقريبًا فى شبرامنت.

وشهدت الحملات إزالة عدد 2 بناء مخالف فى المهد عبارة عن جمالون على مساحة 450م بناحية طريق فرع كامل زاوية أبو مسلم، وسور بالبلوك الأبيض على مساحة 200م تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف حامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

جديرٌ بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شدد على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومنع أى تعد جديد نهائيًا والتعامل والإزالة الفورية فى المهد لأى تعد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، مؤكدًا على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأى أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة.