شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يعلن حصول جامعة القاهرة على درع التميز لمراكز الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على درع التميز على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة كأفضل جامعة في الموسم الرابع لمراكز الفنون. كما أعلن حصول الجامعة على مراكز متقدمة في الموسم الرابع لمهرجان مراكز الفنون في مجالات الموسيقي، والكورال، والمسرح، والفنون التشكيلية، والفنون الشعبية.

وقدم الدكتور محمد الخشت التهنئة للطلاب الفائزين، وأشاد بتميزهم وحصولهم على مراكز متقدمة في المهرجان، مؤكدًا حرص الجامعة على فتح المسارات أمام الطلاب للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم بكل حرية، واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم ودعمها وتنميتها، وإتاحة ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى دعم الفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل لتحقيق النجاح ونيل المراكز المتقدمة، باعتبار أن الجامعة ليست مكانًا للدراسة فقط والتعليم، ولكن تُمارس بها أنشطة بمختلف أنواعها الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية، وتستوعب كل طلابها للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم بكل حرية.

ووجه الدكتور محمد الخشت الشكر لإدارة رعاية الشباب بالجامعة وهيئة الإشراف التي أعدت تدريب الطلاب للفوز بمراكز متقدمة في مهرجان مراكز الفنون (الموسم الرابع) في مختلف المجالات.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن مشاركة الطلاب في المسابقات المختلفة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، مؤكدًا اهتمام الجامعة وبتوجيه من الدكتور محمد عثمان الخشت بالأنشطة الطلابية التي تساهم في استثمار طاقات الشباب والترويح عنهم وتحقيق التواصل مع الطلاب وبعضهم البعض، وإكسابهم خبرات ومهارات مختلفة تقوي شخصيتهم، وتساهم في تأهيلهم لسوق العمل.

وجاءت النتائج على النحو التالي: حصل على المركز الثالث في مجال المسرح؛ الطلاب: شریف أحمد فوزى الوكيل، وعبير صبحى جاد على، وعمر طه رمضان عبد الرحيم، وعبد الله محمود عبد الله، وتوماس هانی رزق، ومحمد عاطف محمود أحمد، وهدى احمد وزير على، وإسراء شعيب شاكر، وعمر عبد اللطيف محمد عبد اللطيف، وحبيبة عمرو جلال، وأدهم نبيل فارس محمد، ومهند أسامة خليل، وسامی طارق محمود لطفی، وفروزنده فريد فؤاد، وعبد الرحمن عادل عبد الحميد، ونجلاء عبد المنعم إمام، ونور صالح صابر سید، وعزة السيد محمد السيد، وعلاء مجدي فؤاد، ومريم محمد كامل، ومحى مصطفى السيد على، وبثينة محمد زين العابدين حسن.

كما حصل على المركز الثاني في العزف الجماعي؛ الطلاب: رؤى حسن أحمد حسن، وسارة هشام على، وعدنان محمد صالح إبراهيم، وبشوي عادل فهمي سيف، وزياد محمد على، ورانيا هلال مرعى، ومريم ناجي سليمان حنا، وشهد عماد سيد مصطفى، وإسلام محمد محمود، وعبد الرحمن محمد مصطفي، ومحمد أحمد سعد أحمد، ورحمه صابر محمد إبراهيم، وعمر خالد كامل محمد، وسهيلة محمد طلعت، وإيمان خالد أحمد أنور، وسراج خالد سراج.

كما حصل على المركز الثاني في مجال الغناء الجماعي الطلاب عمر حسين رمضان، وإبرام وجیه بشای، ومؤمن عادل إبراهيم، وعلى محمود محمد أحمد، وعمر أيمن شفيق محمد، وأيه محمد أحمد شریف، ومريم عازر كامل كيرلس، وصفاء محمد عبد الحليم، وهدیر فوزی ناجی، وساندی أشرف صالح، وآلاء أحمد راشد عبد اللطيف، وملك عبد الرحمن محمد، وهاجر أحمد عبد الحسيب، وبسملة خالد عبد الخالق، ومريم ياسر محمد مصطفي، وندى صالح صابر سيد، وأحمد سامي وفدى محمد، وهداء هاني عبد الحميد.

وحصل على المركز الثاني في مجال الفنون التشكيلية الطلاب، بسنت كامل حسين، وفاطمة مصطفى بدر، ومریم جلال سید حافظ، ومها محمد شعبان سید، ونرين عصام سعد محمد، ورضوى السيد خلاف، وسلمی ايهاب محمد رشاد.