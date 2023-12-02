شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تبدأ تدريب معلمى العلوم والرياضيات للصف السادس الابتدائى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في إطار استكمال تنفيذ خطة التنمية المهنية لمعلمى الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024 بالتعاون مع مؤسسة ديسكفرى اديوكيشن لتدريب معلمى جمهورية مصر العربية على النظام التعليمي الجديد لبناء منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم المتمكن وفق خطط التنمية المستدامة، تقرر عقد التدريبات لمعلمى مادتي العلوم والرياضيات للصف السادس الابتدائي عبر البث المباشر على المنصة الالكترونية للتدريبات المهنية على الرابط التالي : cpd.moe.gov.eg ، وذلك في الفترة من يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر إلى يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023. وذلك على أن تكون مدة التدريب يومين لكل فئة مستهدفة.

وأوضحت الوزارة، أن المحافظات التي يتم تدريبها يومى الأحد والإثنين تشمل القاهرة بنى سويف الشرقية الفيوم - دمياط شمال سيناء وبورسعيد - السويس - الاسماعيلية - قنا – البحر الأحمر المنيا - سوهاج – البحيرة، أما تدريبات الثلاثاء والأربعاء تشمل محافظات الجيزة ـ الغربية - القليوبية - أسوان - الأقصر - جنوب سيناء - الإسكندرية - الدقهلية - المنوفية ـ الوادى الجديد ـ مرسى مطروح - كفر الشيخ – أسيوط، مضيفة أن الفئات المستهدفة هم معلمو العلوم والرياضيات، كما وجهت الوزارة إدارة التعليم الابتدائي وإدارة التدريب بالمديريات بالتنبيه على معلمي العلوم والرياضيات بضرورة حضور البث المباشر على المنصة وفق تفاصيل الجدول السابق على أن يقوم كل مسئول بدوره في إتمام ذلك على أكمل وجه، نظرا لأهميتها واعتبار ذلك هام للغاية .