شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تبدأ تدريب معلمى العلوم والرياضيات للصف السادس الابتدائى غدا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة، أن المحافظات التي يتم تدريبها يومى الأحد والإثنين تشمل القاهرة بنى سويف الشرقية الفيوم - دمياط شمال سيناء وبورسعيد - السويس - الاسماعيلية - قنا – البحر الأحمر المنيا - سوهاج – البحيرة، أما تدريبات الثلاثاء والأربعاء تشمل محافظات الجيزة ـ الغربية - القليوبية - أسوان - الأقصر - جنوب سيناء - الإسكندرية - الدقهلية - المنوفية ـ الوادى الجديد ـ مرسى مطروح - كفر الشيخ – أسيوط، مضيفة أن الفئات المستهدفة هم معلمو العلوم والرياضيات، كما وجهت الوزارة إدارة التعليم الابتدائي وإدارة التدريب بالمديريات بالتنبيه على معلمي العلوم والرياضيات بضرورة حضور البث المباشر على المنصة وفق تفاصيل الجدول السابق على أن يقوم كل مسئول بدوره في إتمام ذلك على أكمل وجه، نظرا لأهميتها واعتبار ذلك هام للغاية .
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