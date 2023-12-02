شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: بدون وقف قتل النساء والأطفال تفقد كل المؤسسات الدولية مصداقيتها والان مع تفاصيل الخبر
ومن ثم نتوجه إلى قادة العالم ومؤسساته الدولية الحاضرين في مؤتمر المناخ والمتابعين لفعالياته ممن لم تمكنهم ظروفهم من الحضور، لهؤلاء وأولئك ولنشطاء مؤتمر المناخ وغيرهم ولجميع المنظمات العالمية الحقوقية والإنسانية نقول: دفع الضرر المحقق مقدم على دفع الضرر المحتمل.. ودفع الضرر العاجل أولى من دفع الضرر الآجل، وقف الحرب في غزة واجب الوقت.
فإما أن تبرهن المؤسسات الدولية عن مصداقيتها وقدرتها على التأثير والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وكبح جماع الاحتلال الصهيوني المتعطش لسفك دماء الأبرياء، أو تصبح في نظر المقهورين - على أقل تقدير - مجرد رهينة في يد بعض القوى الكبرى التي تكيل بألف كيل ولا تعبأ لا بالرأي العام العالمي ولا بغيره ولا تقيم للقوانين الدولية والإنسانية أي اعتبار .
ومن ثم فإننا نأمل أن يواصل أصحاب الضمائر الإنسانية الحية العمل معًا لاستصدار قرار عاجل من مجلس الأمن بوقف الحرب والقتل والبطش والتنكيل الصهيوني بالمدنيين العزل، وأن يتم مواصلة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف هذا العدوان الغاشم والاعتداءات الآثمة وضرورة احترامها للقوانين الدولية، وبخاصة ما يتصل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والعيش فيها بكرامة وأمان، وينبغي عدم الاستهانة بدماء وأوجاع وآلام المقهورين، فالظلم وخيم العاقبة، وإرهاب الدول أخطر آلاف المرات من إرهاب الجماعات، ودماء الأبرياء ستكون لعنة على من يسفكها أو يعين على سفكها ، " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " وإن غدًا لناظره قريب .
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