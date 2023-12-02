شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: 1457 لقاء بالبرنامج التثقيفي المشترك مع التربية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار التعاون بينها ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم عقد عدد (1457) لقاء بالبرنامج التثقيفي بمحافظات (القاهرة – الدقهلية - البحر الأحمر – جنوب سيناء – سوهاج – السويس – الوادي الجديد – بني سويف – دمياط – الإسماعيلية - كفر الشيخ – الشرقية – المنيا )
المجموعة الثانية خلال شهر ديسمبر 2023م ليصبح عدد اللقاءات حتى تاريخه (3041 ) لقاء على النحو التالي:
1- محافظة القاهرة
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/القاهرة-.pdf
2 - محافظة الدقهلية
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/الدقهلية-.pdf
3- محافظة البحر الأحمر
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/البحر-الأحمر-.pdf
4- محافظة جنوب سيناء
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/جنوب-سيناء-.pdf
5- محافظة سوهاج
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/سوهاج-معدل.pdf
6- محافظة السويس
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/السويس-.pdf
- محافظة الوادي الجديد 7
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/الوادي-.pdf
8- محافظة بني سويف
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/بني-سويف-.pdf
9- محافظة دمياط
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/دمياط-.pdf
10- محافظة الإسماعيلية
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/الإسماعيلية-1.pdf
محافظة كفر الشيخ -11
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/كفر-الشيخ-.pdf
12 -محافظة الشرقية
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/الشرقية.pdf
13 - محافظة المنيا
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/المنيا-.pdf
وسوف تنشر لا حقًا فعاليات البرنامج بالمحافظات الأخرى.
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