شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: 5 مديريات تحصد شهادات التقدير فى مشروع صكوك الأضاحى والإطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الاوقاف ، إنه حصلت 5 مديريات حتى تاريخه على شهادات تقدير لجهودها المتميزة في مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف وهي:

1. مديرية أوقاف القاهرة، حيث حققت أكثر من 41 مليون جنيه، كأعلى مديرية تحصيلًا في مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف.

2. مديرية أوقاف الإسكندرية، حيث حققت 24470500 جنيه، بزيادة 2586300 جنيه عن العام الماضي.

3. مديرية أوقاف الدقهلية، حيث حققت 9457500 جنيه، بزيادة 1563800 جنيه عن العام الماضي.

4. مديرية أوقاف دمياط، حيث حققت 3805000 جنيه، بزيادة بنسبة أكثر من 20% عن العام الماضي.

5. مديرية أوقاف جنوب سيناء، حيث حققت 1209900 جنيه، بزيادة بنسبة أكثر من 20% عن العام الماضي.

وسيتم منح هذه الشهادات لكل مديرية تتجاوز إجمالي تحصيل العام الماضي بنسبة 20% أو مليون جنيه، قبل 31/ 12/ 2023م.

وسيتم تسليم شهادات التقدير للمديريات الخمسة يوم السبت الموافق 9/ 12/ 2023م بفندق جراند نايل تاور على هامش المؤتمر التحضيري الثاني للمسابقة العالمية الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.