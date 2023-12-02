شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عملية تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اليوم السبت، عملية تصويت المصريين فى السفارات والقنصليات بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تشهد اللجان التى يجرى فيها الاقتراع توافد أعداد كبيرة من الناخبين مع فتح باب التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتوجه المصريون المقيمون بدولة نيوزلاندا لمقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، منذ الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا الذى وافق الساعة العاشرة مساء أمس الجمعة.

وبدأ فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وفقًا للجدول الزمني يومي 29 و30 نوفمبر الماضى.

وتُجري الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام وهى الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقرر لكل دولة، وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

ويتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة، ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف، ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

وسبق وأكدت الهيئة قيامها بعملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عقدوا عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج.