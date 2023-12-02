أبناء الجالية المصرية بالإمارات يدلون بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024.. صور

القاهرة - سامية سيد - لليوم الثانى على التوالى توافد منذ قليل أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية فى الإمارات ، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 فى اليوم الثانى من التصويت بانتخابات الرئاسة بالخارج.

وتوافد أبناء الجالية منذ الصباح ورفعوا أعلام مصر وهتفوا "تحيا مصر - تحيا السيسى "، للتأكيد على حرصا حبهم لوطنهم ووقوفهم خلفه وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيس دولتهم.

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (رمز الشمس)، المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحدًا خلف دولتهم.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ونيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.