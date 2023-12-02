شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المؤتمر الصحفى للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذى يعقده المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، من داخل غرفة عمليات الهيئة لمتابعة والإعلان عن تفاصيل اليوم الثانى من تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال بث تلفزيوني مباشر من السفارات والقنصليات المصرية التى يجرى فيها الاقتراع، منذ التاسعة صباح يوم الجمعة بتوقيت كل دولة وتستمر حتى التاسعة مساء غدا الأحد.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى، باستخدام شاشات عرض متصلة مباشرة مع السفارات والقنصليات بالصوت والصورة، لمتابعة إدلاء المصريين خارج مصر بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.

ويتحدث المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة المشرفة على اللجان الفرعية للمصريين بالخارج، إلى رؤساء اللجان من السفراء حول العالم فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية لشرح ما يحدث فى اللجان الانتخابية والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، وإزالة أى معوقات قد تواجههم.

وبدأ التصويت لليوم الثاني على التوالي فى دولة نيوزيلاندا منذ الساعة التاسعة صباح يوم السبت بتوقيت ويلينجتون العاصمة النيوزيلندية، والذى يوافق العاشرة مساء أمس الجمعة بتوقيت القاهرة - حيث يوجد فرق توقيت 11 ساعة بين البلدين.

وتوافد الناخبين على اللجنة فى نيوزيلاندا والدخول لابداء الرأى تمهيدا لغلق باب التصويت بعد قليل فى العاشرة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

فيما انتهت أخر عملية تصويت لليوم الأول داخل لجنة الانتخابات بالسفارة المصرية بمدينة لوس أنجلوس فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذى يوافق السابعة صباح اليوم السبت بتوقيت مصر، نظرا لفارق التوقيت بين البلدين على أن يبدأ التصويت فيها من جديد اليوم الثاني فى السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت مصر.

وتنتظم عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 تباعا، وفقا لتوقيت كل دولة بعد أن تم تحديد المواعيد فى الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية بحيث يكون التصويت من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة وليس مرتبط بتوقيت مصر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وتُجرى العملية التصويت خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتتمثل الإجراءات الافتتاحية لليوم الثاني فى الانتخابات الرئاسية هى:

-التأكد من سلامة الأقفال على باب الحجرة

• يتأكد رئيس اللجنة من سلامة أقفال مقر اللجنة أو مقر حفظ صندوق الاقتراع، في حضور وكلاء أو مندوبي كل مرشح حال وجودهم، والمسئول عن قوات التأمين.

• فض الأختام وفتح اللجنة.

• التأكد من سلامة النوافذ والصناديق

• التأكد من سلامة دفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة.

• مطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية لصندوق الاقتراع مع الثابت بمحضر إجراءات اللجنة وفض القفل البلاستيكي الخاص بفتحة الصندوق فقط.

• تبدأ عملية الاقتراع في الساعة التاسعة صباحاً، وتتبع ذات الإجراءات التي تم اتباعها في اليوم الأول حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات،

-يقوم الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية.

-إثبات الشخصية عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

-حول بطاقة الرقم القومى غير السارية، لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، ويشترط سريان جواز السفر

-لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عاما

-من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.