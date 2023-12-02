شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون بالخارج يسطرون ملحمة وطنية بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة "إكسترانيوز" لقطات مصورة من عدة بلدان لتوافد المصريون بالخارج على لجان الاقتراع للتصويت واختيار الرئيس القادم للبلاد فى ثانى أيام الانتخابات، فالليوم الثانى على التوالى وبمشاركة مميزة وحشد كبير، حرص آلاف المصريين فى الدول العربية على التوافد لمقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج للإدلاء بأصواتهم، حاملين الأعلام المصرية، حيث تشهد اللجان إقبالا كثيفا من قبل الجالية المصرية، فى مخلف دول العالم.

وانطلق تصويت المصريين فى الإمارات وسلطنة عمان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وجزر القمر وجيبوتى وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وتنزانيا وأوغندا وتركيا وفى العراق والأردن والكويت وسوريا وقطر والبحرين واليمن والصومال وروسيا فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية.

وبدأ تصويت المصريين فى الخارج فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهى الأحد فى عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصى إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب فى الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع فى الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.