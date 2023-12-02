شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى لانتخابات الرئاسة.. إقبال كثيف من المصريين فى دبى على التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر توافد المصريين فى دبى، على مقر السفارة المصرية، لليوم الثانى على التوالى للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

رفع المشاركون الأعلام مع ترديدهم هتافات: "تحيا مصر"، وحرصوا على التقاط الصور الجماعية فى ألفة وترابط، ما يعبر عن الصورة التى تميز الشعب المصرى فى أى مكان.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.



الجالية المصرية فى دبى

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفى تصريحات صحفية، دعا وزير الخارجية سامح شكرى المصريين فى الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستورى والتعبير عن إرادتهم فى صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين فى الحياة العامة هى حق وواجب وطنى يكفله الدستور.