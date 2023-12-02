شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بلجيكا: نأمل فى دخول مستمر للمساعدات الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، إننا نأمل في دخول مستمر للمساعدات الإنسانية لغزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أمس بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.