الوطنية للانتخابات: 103 لجان منعقدة على مستوى العالم لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن 103 لجان تعمل بشكل كامل الآن على مستوى العالم في اليوم الثاني لانتخابات المصريين بالخارج.

وأضاف "بنداري" خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن حدثت مشكلة الخاصة بالمنظومة القائمة في سفارة الرياض وتدخل الفريق التقني الخاص بالهيئة وتم حل المشكلة.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن لجنة نيوزيلندا أغلقت أبوابها مع انتهاء اليوم الثاني للاقتراع.

وتواصل المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مع عدد من السفراء في بعض بلدان العالم منها البحرين والصين للاطلاع على آخر مستجدات التصويت.

وانطلقت الانتخابات المصرية بالخارج أمس الجمعة على أن تنتهي غدًا الأحد.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين وهم: عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة "تزكيات النواب"، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران "تزكيات النواب".