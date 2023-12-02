وظيفة "معاون نيابة إدارية".. مواعيد سحب المفات لكل جامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أعلنت النيابة الإدارية عن مواعيد سحب وتقديم الملفات المخصصة لكل جامعة، للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

- طلب تعيين باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية

- يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع علية بخط اليد

- شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية لا يقبل الملف بدون إحضارها- شرط أساسي لقبول الملف-.

- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتاً بها مجموع درجات كل سنة على حده.

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

- تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

- 6 صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط أن تكون سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط أن تكون سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

- إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13 × 18 سم.