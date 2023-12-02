انتظام العملية الانتخابية في سفارة مصر ببيروت بعد تأخر التصويت 10 دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

بدأ توافد الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالخارج لليوم الثاني، في سفارة مصر ببيروت في لبنان، بعد فتح باب التصويت.

وتأخر فتح باب التصويت في اللجنة لمدة 10 دقائق، ثم انتظمت العملية الانتخابية وبدأت اللجنة في استقبال الناخبين، حيث أن مواعيد فتح باب التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وفقا لتوقيت كل دولة.

وبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يريده ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.