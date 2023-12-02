سفير مصر بتونس: الإقبال الكبير في الانتخابات أمر مشرف وحضاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

قال إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، إن اليوم الأول والساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية شهدت توافد أبناء الجالية المصرية على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم بحرية في مشهد حضاري، حيث اصطحب المواطنون أبناءهم إلى اللجان ومارسوا حقهم الدستوري ونقلوا انتمائهم إلى الأبناء.

وأضاف "فهمي"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن السفارة المصرية في تونس عملت على توفير جميع التيسيرات للمواطنين، حيث لا يستغرق التصويت بضع دقائق حسب التعليمات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات كإظهار الرقم القومي وجواز السفر المميكن، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.

وأوضح سفير مصر في تونس، أن تعبيرات المصريين تؤكد عزمهم على المشاركة في الانتخابات، متوقعا استمرار كثافة المشاركة، مقدما الشكر للسلطات التونسية على التسهيلات التي تم تقديمها للمواطنين.

وأشار سفير مصر إلى أن الجميع أدرك حجم ودور مصر الذي تلعبه، وأن المشهد في الانتخابات مشرف وحضاري، حيث حرص على استقبال عدد من أطفال الجالية وكانوا يرفعون الأعلام المصرية في مشهد مبشر بوجود الوطن في أذهانهم وشعورهم بالانتماء.