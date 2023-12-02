"الهجرة" ترصد إقبالًا كثيفًا على الانتخابات في 4 دول - صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

رصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالا من الناخبين على لجان الاقتراع في أستراليا والبحرين والسعودية والإمارات، في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج.

وتجددت الدعوة من السفارات للمواطنين المصريين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين للحضور والمشاركة في العملية الديمقراطية.

ويتم استقبال الناخبين في مقر السفارة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المصريين في اختيار رئيس البلاد في الفترة القادمة.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء كان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.