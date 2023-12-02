اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.. بدء توافد الناخبين على السفارة المصرية بـ "فيتنام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

بدأ توافد الناخبين لليوم الثاني على سفارة مصر في فيتنام للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المصريين في الخارج.

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، إقبالًا ملحوظًا، الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بمختلف الدول.

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملي أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يريده ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.