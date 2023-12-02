كوريا الشمالية واليابان.. استمرار تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية بـ 11 دولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

بدأ اليوم الثاني من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر، منذ ساعات.

وبدأ المصريون المقيمون في نيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وتايوان والصين وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا والفلبين في التوجه إلى سفارات مصر للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات منذ التاسعة صباحا بتوقيت تلك البلاد نظرًا لفروق التوقيت.

وتم الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال الناخبين في هذه السفارات، وشهد اليوم الأول حضورًا ملحوظًا من أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم.

وتجددت الدعوة من السفارات للمواطنين المصريين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين للحضور والمشاركة في العملية الديمقراطية ويتم استقبال الناخبين في مقر السفارة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المصريين في اختيار رئيس البلاد القادم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.